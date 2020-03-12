Миссию по исследованию Марса отложили из-за коронавируса

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) перенесли запуск космического аппарата, который должен был заняться поисками жизни на Марсе. Из-за ситуации с коронавирусом возникли проблемы на финальном этапе работы над марсоходом.

«Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено прежде всего требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата «ЭкзоМарс», а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия», – говорится в заявлении Дмитрия Рогозина на сайте «Роскосмоса».

Марсоход «ЭкзоМарс», получивший название «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin), оснащен бурильным устройством. Предполагалось, что он будет заниматься поисками сигнатур жизни под поверхностью Красной планеты на глубине до двух метров.

Согласно новому графику ровер и посадочную платформу запустят в космос в августе-сентябре 2022 года. В этот период создадутся баллистические условия, которые позволят осуществить запуск с Земли к Марсу. Подобное происходит каждые два года в рамках двух краткосрочных периодов продолжительностью 10 дней каждый.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.03.20

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