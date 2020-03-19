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Пятница, 20 марта 2020, 00:40 мск

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В России презентуют термометр-наклейку с мобильным приложением

Ближайшей осенью в России будет представлен термометр-наклейка, способный передавать данные о температуре тела на смартфон на расстояние до 50 метров, рассказала руководитель инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Мария Галямова.

Предполагается, что устройство будет удобно для использования не только в медучреждениях, но и в быту. Мария Галямова напомнила, что родители заболевшего малыша вынуждены каждые 1-2 часа проверять температуру его тела, используя обычные термометры, что не всегда комфортно, так как на измерение уходит от 5 до 10 минут. Российская разработка позволит контролировать температуру тела ребенка дистанционно, отметила она. Прибор сможет работать без подзарядки не менее 1 года, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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