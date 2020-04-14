Россия отправит тяжелую посадочную станцию «Луна-27» в космос в 2025 году

Основу для развертывания российской инфраструктуры на Луне – тяжелую посадочную станцию «Луна-27» – планируют запустить с Земли в августе 2025 года. Об этом заявил генеральный директор входящего в «Роскосмос» НПО Лавочкина Владимир Колмыков, передает РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день «Луна-27» находится в стадии разработки. По задумкам создателей, после прилунения аппарат должен пробурить до 2 метров грунта, провести анализ проб, изучить магнитные аномалии и сейсмическую активность, что позволит протестировать технологию безопасной посадки тяжелых аппаратов на естественный спутник Земли.

США тоже намерены осваивать Луну. 7 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о получении прав на ведение коммерческого исследования Луны, добычи и использования ресурсов в космическом пространстве. В «Роскосмосе» это назвали попыткой экспроприации других планет. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил о недопустимости приватизации космоса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.04.20

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