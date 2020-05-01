Совет РАН дал добро на создание многоразовой ракеты-носителя

Совет РАН по космосу одобрил разработку многоразовой ракеты космического назначения. «Одобрить основные направления развития средств выведения, включающие высокотехнологические ракеты-носители нового поколения, в том числе с использованием многоразовых ступеней», – приводит выдержку из заключения совета РИА «Новости».

На сегодняшний день многоразовые ступени для отправки грузов на орбиту пока использует только компания SpaceX Илона Маска. Как писал «Новый День», весной 2018 года тогда еще вице-премьер, а ныне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российские инженеры собираются использовать некоторые разработки Илона Маска.

Рогозин заявил, что к главе компаний Space X и Tesla необходимо относиться «очень серьезно», назвав его «очень талантливым инженером». «Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», в начале февраля 2018 года SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. На орбиту отправили спортивный автомобиль главы компании Илона Маска Tesla Roadster с манекеном Starman за рулем. Впрочем, все прошло не совсем гладко, центральный разгонный блок рухнул в океан в 100 метрах от плавучей платформы. При этом два боковых ускорители совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Несмотря на эти сложности, запуск был признан успешным.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.05.20

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