Рогозин заявил о разработке крылатого космолета

«Роскосмос» заинтересован в разработке крылатого пилотируемого космического корабля, способного совершать полеты к орбитальным станциям. Такое заявление сделал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Сейчас развитие пилотируемой программы связано как раз с созданием космопланов. Соединенные Штаты проводят испытания, такую работу ведут. У нас есть задумка по новому пилотируемому кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана», – рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Как писал Новый день, меньше месяца назад стало известно, что совет РАН по космосу одобрил разработку многоразовой ракеты космического назначения. «Одобрить основные направления развития средств выведения, включающие высокотехнологические ракеты-носители нового поколения, в том числе с использованием многоразовых ступеней», – говорилось в сообщении.

На сегодняшний день многоразовые ступени для отправки грузов на орбиту пока использует только компания SpaceX Илона Маска. Весной 2018 года тогда еще вице-премьер, а ныне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российские инженеры собираются использовать некоторые разработки Илона Маска.

Рогозин заявлял, что к главе компаний Space X и Tesla необходимо относиться «очень серьезно», назвав его «очень талантливым инженером». «Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», – заявил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.05.20

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