В Совфеде предложили вложиться в Ту-334 вместо Superjet 100

В верхней палате российского парламента озвучили предложение возобновить производство самолетов Ту-334, которые пригодятся для перевозки пассажиров внутри страны. Соответствующее предложение озвучил руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Изложенную в документе инициативу возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334 он направит помощнику президента РФ Максиму Орешкину. В документе указано, что у Superjet 100 (SSJ-100) выявлены технические недостатки, что не дает возможности использовать его на различных типах взлетно-посадочных полос региональных аэродромов, сообщает «Звезда».

Сенатор предложил возобновить производство Ту-334, включив данное мероприятие в госпрограмму по развитию авиационной промышленности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.06.20

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