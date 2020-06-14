Путин обещал «приятно удивить» средством борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира, заявил в эфире программы «Вести недели» президент России Владимир Путин.

«Мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием, – сказал российский лидер, добавив, что на сегодняшний день не существует способа борьбы с гиперзвуковым оружием. – Скорости такие, что взять их невозможно».

«В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю ещё раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», – подчеркнул Путин.

Напомним, в феврале 2010 года в СМИ появилась информация, что Россия ведет разработку сверхдальнобойной ракеты-перехватчика для противодействия гиперзвуковым маневрирующим целям». На тот момент уже состоялись теоретические исследования такой ракеты с разделяющейся боевой частью типа «воздух-воздух».

Предполагается, что многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП) будут устанавливать на истребители МиГ-31 и МиГ-41.

Как писал «Новый День», ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона имеются «супербыстрые ракеты» для противостояния России. По его словам, таких ракет у Пентагона «огромное количество». «Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», – сказал глава США, добавив, что Штатам нужны «супербыстрые ракеты», так как у Москвы уже есть подобное оружие.

Очевидно, что он говорил о быстрых российских ракетах с оглядкой на слова президента РФ Владимира Путина. В послании к Федеральному собранию 1 марта 2019 года он представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. В частности рассказал о ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал» и системе «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Весной 2019 года Минобороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. Новейшие ракеты предполагается запускать с самолетов. Издание пишет, что на разработку гиперзвукового вооружения Пентагон направит 928 млн долларов. Представитель военного ведомства Энна Стефанек заявляла, что проект является одной из двух программ Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. В рамках второй – совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA). Предполагается, что прототип гиперзвукового оружия DARPA будет создан к 2023 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.06.20

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