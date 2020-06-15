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Вторник, 16 июня 2020, 01:43 мск

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«Роскосмос» запатентовал способ незаметной работы спутников-инспекторов

Фото: Роскосмос

Корпорация «Роскосмос» получила патент на методику запуска спутника-инспектора, который призван следить за орбитальными аппаратами, оставаясь невидимым для них. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюллетень «Роспатента».

«Изобретение относится к области средств наблюдения или слежения за полетом космических аппаратов», – говорится в описании к патенту. Там указано, что инспектор сможет незаметно сближаться с каким-либо спутником «для выявления его предназначения, оценки технических характеристик или поиска новых технологических решений».

Предполагается, что инспекционные спутники будут выводить на орбиту ниже, чем та, на которой находится спутник-цель. Затем инспекционный аппарат приступит к планомерному сближению, при котором спутник-цель будет виден во всех деталях, а инспектор останется незамеченным.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.06.20

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