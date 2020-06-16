В российских школах внедрят систему распознавания лиц. В Госдуме – против

Российские школы предложили оборудовать «умными» камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которые будут вести контроль на входе в учебное заведение, а также записывать происходящее в классах. По мнению авторов проекта, нововведение будет способствовать повышению безопасности, а также упростит переход на удаленное обучение, пишут «Ведомости».

Предполагается, что к 2024 году системы «умного» видеонаблюдения установят в 43 тыс. школ. Сейчас ими оснащены 1,5 тыс. образовательных учреждений. «Камеры российской разработки позволяют гарантировать превосходные характеристики получаемого видеоизображения и ослабить зависимость от зарубежных разработок и поставок оборудования», – заявили в производящей системы компании.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что внедрение предлагаемой системы лишено смысла, так как нападения на школы, в основном, совершают сами обучающиеся. «Это бессмысленно с точки зрения защиты детей, и это сомнительно с точки зрения прав человека. Нужно концентрироваться на другом – на понимании проблем, почему в российских школах, увы, довольно много публичного насилия», – заявил парламентарий.

Из опубликованной в СМИ информации следует, что заказчиками технологии выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком – Национальный центр информатизации (НЦИ) (входит в Ростех). Сумма контрактов превышает 2 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.06.20

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