В США изобрели пластырь для операций на внутренних органах

Инженеры из Массачусетского технологического института создали ленту из гидрогеля, которая способна за несколько секунд герметично скрепить разрывы в стенке кишечника или даже ткани легкого. Кроме того, с ее помощью можно прикреплять к поверхностям органов, таких как сердце, импланты. О своей разработке исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Ученые сравнили новый материал с пластырем для внутренних органов, который можно безболезненно удалить в любой момент при необходимости. В основе клея для скользких и влажных поверхностей лежат биосовместимые полимеры, в том числе высокоабсорбирующие материалы. При контакте с водой материал быстро образует слабые водородные связи с поверхностью ткани. Чтобы укрепить эти связи, исследователи внедрили в материал сложные эфиры NHS, химические группы, которые образуют более прочные и длительные связи с белками на поверхности ткани, передает «Хайтек».

Гидрогелевую ленту уже протестировали на свиньях. «Пластырь» хорошо показал себя в ходе операций на сердце, легких и кишечнике. Ученые надеются, что в будущем их изобретение появится в операционных по всему миру.

