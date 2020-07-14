Россия занялась разработкой двигателя для полетов в дальний космос

В России идет активная разработка ядерного космического двигателя для полетов тяжелых кораблей в дальний космос, рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, на традиционных химических силовых установках – кислород-керосиновых или водородных – совершить полет к дальним планетам невозможно. «Только такого рода мощный потенциал двигателей, который дает возможность для работы ионного двигателя, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а может быть, в будущем вырваться за пределы Солнечной системы», – цитирует Рогозина «Комсомольская правда».

На сегодняшний день специалисты «Роскосмоса» заняты созданием транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Москва, Иван Гридин

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