При стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с российским сегментом Международной космической станции (МКС) возникли затруднения, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Роскосмос» заявил о проблемах при стыковке корабля с МКС
«При осуществлении стыковки транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС. Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения», – приводит РИА «Новости» слова представителя госкорпорации.
Известно, что необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки не было. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме. Специалисты РКК «Энергия» детально анализируют стыковку и работу системы сближения корабля.
«Прогресс МС-15» доставил на МКС топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы «Родник».
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 24.07.20
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