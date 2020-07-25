«Роскосмос» заявил о проблемах при стыковке корабля с МКС

При стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с российским сегментом Международной космической станции (МКС) возникли затруднения, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Роскосмос» заявил о проблемах при стыковке корабля с МКС

«При осуществлении стыковки транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС. Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения», – приводит РИА «Новости» слова представителя госкорпорации.

Известно, что необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки не было. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме. Специалисты РКК «Энергия» детально анализируют стыковку и работу системы сближения корабля.

«Прогресс МС-15» доставил на МКС топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы «Родник».

Москва, Иван Гридин

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