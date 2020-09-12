МКС готовится к маневру: на орбите оказался бывший американский военный спутник

Международная космическая станция (МКС) готовится к маневру уклонения от «космического мусора» в виде бывшего американского военного спутника BRICSat-2. Как сообщила госкорпорация Роскосмос, сближение с объектом ожидается в понедельник, 14 сентября, в 02:23 по московскому времени.

В Роскосмосе уточнили, что BRICSat-2 – коммуникационный экспериментальный спутник (CubeSat), оператором которого являлся ВМФ США. Он был выведен на околоземную орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX.

По расчётам российских специалистов АСПОС ОКП, вероятность сближения – 3.47Е-04. «Таким образом, подтверждается необходимость маневра уклонения станции от опасного объекта. Маневр уклонения может быть запланирован в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени 14 сентября 2020 года. Специалисты Госкорпорации «Роскосмос» продолжают мониторинг данной ситуации», – говорится в сообщении.

В Роскосмосе также подчеркнули, что «российская сторона неоднократно обращала внимание партнёров на новые угрозы в космическом пространстве, которые возникают в связи с созданием низкоорбитальных спутниковых группировок, и предлагает выработать необходимый регламент взаимодействия».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.09.20

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