За право на создание ракеты-носителя в РФ поборется частная компания

В конкурсе на создание ракеты-носителя для полетов в космос впервые будет допущена частная компания. Ракета «Амур-СПГ» будет работать на сжиженном природном газе, указано в документации на сайте госзакупок.

В тендере участвуют Ракетно-космический центр «Прогресс» (изготавливает ракеты «Союз»), Центр Хруничева (производит «Протоны» и «Ангару»), а также «КосмоКурс» (специализируется на космическом туризме). Подрядчик должен предоставить эскизный проект космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе. Запуск предполагается производить с космодрома Восточный. Стартовая цена контракта – 407 млн рублей.

«Действительно допущены и к первому и второму этапам конкурса», – рассказал РБК гендиректор «КосмосКурса» Павел Пушкин.

Москва, Иван Гридин

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