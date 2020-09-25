В России создали сверхчуткий прибор для поиска патогенов в воздухе

В России создали детектор рекордной чувствительности. Прибор способен выявить наличие любых вирусов в воздухе даже при их минимальной концентрации. Авторами разработки являются ученые Национального ядерного исследовательского университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ).

Система пригодна для экспресс-диагностики в местах массового пребывания людей, сообщили в пресс-службе вуза. За 1-2 секунды прибор способен идентифицировать патоген, присутствующий в воздухе в количестве всего лишь 10-20 частиц на литр. Устройство с высокой точностью распознает вирусы, бактерии и бактериальные токсины.

Ученые перешли к опытной эксплуатации прибора в реальных условиях, а также к формированию базы спектральных «отпечатков» биопатогенов для их эффективного распознавания, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.09.20

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