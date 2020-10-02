Мишустин наметил переход на энергоэффективное освещение дорог

Российское правительство поручило подготовить предложения, которые будут стимулировать внедрение автоматизированных систем дорожного освещения. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Авторы инициативы рассчитывают, что предпринятые меры позволят снизить энергозатраты и «сэкономить средства бюджетов разных уровней». Кроме того, профильные ведомства должны будут проработать возможность постепенного введения ограничений на дорожное освещение с низкой энергоэффективностью. Также предполагается ввести систему добровольной сертификации осветительного оборудования, что позволит снизить объемы контрафактной продукции.

Предполагается, что при существующем уровне освещенности дорог затраты на электроэнергию удастся снизить на 30%. Разработкой предложений займутся Минтранс, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС и Росстандарт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.10.20

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