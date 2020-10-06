«Роскосмос» заказал 5 ракет-носителей за 7,3 млрд рублей

Самарский РКЦ «Прогресс» построит по заказу госкорпорации «Роскосмос» пять ракет-носителей «Союз-2.1а» для доставки кораблей «Союз» и «Прогресс» к Международной космической станции (МКС), сообщает «Интерфакс».

В ракеты должны быть готовы до конца 2023 года. Из госконтракта следует, что всего должно быть построено 5 ракет-носителей «Союз-2-1а» для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС» и транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС». На эти цели выделено 7,3 млрд рублей. Таким образом, закупочная цена одной ракеты вместе с ее доставкой до космодрома составляет 1,46 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.10.20

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