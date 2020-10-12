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Понедельник, 12 октября 2020, 10:53 мск

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«Роскосмос» потратит 4,2 млрд рублей на создание космического ядерного буксира

«Роскосмос» намерен разработать космический буксир с ядерным двигателем. На эти цели предполагается направить 4,2 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Космический комплекс получит транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон». Благодаря буксиру на ядерной тяге удастся осуществлять полеты к другим планетам Солнечной системы.

В августе 2019 года года госкорпорация сообщала, что разработала конструкторскую документацию транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) и провела испытания составных частей макета ТЭМ. Мощность установки составит мегаватт.

Годом ранее состоялись наземные испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки. Следующий этап – испытания в открытом космосе. Напомним, что в июле 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что для полетов к другим планетам России следует создать ионные двигатели.

Рогозин также отмечал, что рабочий двигатель на ядерной тяге для полетов в космосе удастся создать в «весьма далеком будущем».

Москва, Иван Гридин

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