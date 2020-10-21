Россия потратит на проектирование сверхтяжелой ракеты-носителя 1,5 млрд рублей

Россия потратит на разработку технического проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» в 2020-2021 годах 1,5 млрд рублей. Ракета будет способна совершать полеты к Луне, следует из материалов на сайте госзакупок.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент России Владимир Путин подписал в еще начале 2018 года. Первый пуск новой ракеты должен состояться в 2028 году с космодрома Восточный в Амурской области. Для «Енисея» построят стартовый комплекс.

Сейчас российские разработчики заняты проектированием сверхтяжелого «Енисея» и более грузоподъемной версии «Дон». «Енисей будет способен вывезти на низкую околоземную орбиту до 100 тонн груза, а к Луне – 27 тонн. «Дон» будет способен доставлять на орбиту до 140 тонн полезной нагрузки, а на Луну до 33 тонн, отмечает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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