До 2025 года РФ увеличит группировку метеоспутников на шесть

Госкорпорация «Роскосмос» намерена с 2021 по 2025 годы запустить шесть метеорологических спутников серии «Метеор-М» и «Электро-Л». Об этом рассказал руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на совещании по развитию Северного морского пути, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин.

Космические аппараты «Электро-Л» войдут в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро». Они предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Спутники серии «Метеор-М» предназначены для оперативного получения данных для прогнозирования погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.10.20

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