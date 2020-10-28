Сибирские ученые создали биотопливо на основе отрубей и торфа

Ученым Томского политехнического университета (ТПУ) удалось создать экологически чистое топливо из торфа и отрубей, которое способно заменить бурый уголь. Об открытии пишет журнал журнал Fuel.

Органические виды топлива являются одним современных направлений в развитии альтернативной энергетики. Новое топливо значительно снижает экологическую нагрузку на окружающую среду, но и позволяет экономически эффективно перерабатывать органические отходы производств.

Для улучшения свойств доступных видов топливной биомассы ученые применили седиментационное разделение. Этот метод позволяет улучшить качество органического топлива с помощью очистки от минеральных примесей. Авторы разработки утверждают, что очищенное топливо сопоставимо по эффективности с бурым углем, который используют в котельных и на ТЭЦ.

Томск, Иван Гридин

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