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Четверг, 12 ноября 2020, 00:44 мск

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«Роскосмос» приступил к созданию двигателя для многоразовой ракеты

Фото: Роскосмос

Сотрудники конструкторского бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») приступили к созданию двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ракетный двигатель может получить название «Вихрь». Отмечается также, что работы над проектом ракеты «Крыло-СВ» были запущены несколько лет назад, а разработка летного демонстратора началась в феврале 2020 года. Первый полноценный пуск демонстратора должен состоятся в конце 2023 – начале 2024 года. Затем будет принято решение о создании полноценной ракеты.

«Крыло-СВ» – это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Пуски будут проводить с полигона Капустин Яр в направлении Каспийского моря. По задумке инженеров, после отделения второй ступени, которая полетит на орбиту, первая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя. После приземления ее можно будет использовать повторно.

Москва, Иван Гридин

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