«Она летает, черт возьми!": ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала

Пуск российской ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк прошел успешно. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

«Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», – говорится в сообщении ведомства.

Минобороны опубликовало видео старта ракеты. Отмечается, что пуск прошел в 08 часов 50 минут (мск) с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области.

«Она летает, черт возьми!" – прокомментировал это событие глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в твиттере. Он добавил, что в следующем году запланированы два запуска, не уточнив, о каких модификациях ракеты идет речь. Стоит отметить, что запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» был запланирован на конец ноября, но его перенесли по техническим причинам.

Космический ракетный комплекс «Ангара» позволяет выводить до 37,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту, отмечается на сайте «Роскосмоса». В ракетах-носителях этого типа не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности.

Москва, Зоя Осколкова

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