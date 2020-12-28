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Понедельник, 28 декабря 2020, 15:26 мск

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Судьбу МКС решат в начале следующего года

Фото: Роскосмос

В первом квартале 2021 года будет принято решение по дальнейшей судьбе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что станция может проработать до 2030 года. «Судьба МКС еще до конца не решена, она будет определена где-то в первом квартале следующего года», – сообщил Борисов.

В конце ноября замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев спрогнозировал ухудшение ситуации и предложил создать национальную станцию. Он отметил, что МКС постепенно выходит из строя и требует все больше средств на содержание и замену поврежденных элементов.

В свою очередь Рогозин заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции. Ее основой могут стать новые российские модули – узловой и энергетический, разрабатываемые для МКС.

Москва, Зоя Осколкова

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