Судьбу МКС решат в начале следующего года

В первом квартале 2021 года будет принято решение по дальнейшей судьбе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».
Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что станция может проработать до 2030 года. «Судьба МКС еще до конца не решена, она будет определена где-то в первом квартале следующего года», – сообщил Борисов.
В конце ноября замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев спрогнозировал ухудшение ситуации и предложил создать национальную станцию. Он отметил, что МКС постепенно выходит из строя и требует все больше средств на содержание и замену поврежденных элементов.
В свою очередь Рогозин заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции. Ее основой могут стать новые российские модули – узловой и энергетический, разрабатываемые для МКС.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 28.12.20
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