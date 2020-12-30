В 2020 году Россия совершила рекордно малое число космических пусков

В 2020 году Россия совершила всего 17 космических пусков. Это рекордно низкий показатель в современной истории. Меньшее число пусков осуществлялось лишь на заре космонавтики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего в уходящем году состоялось 114 космических пусков, из них 17 – российские. По семь раз ракеты запускали с космодромов Байконур и Плесецк, два – с Куру во Французской Гвиане и один – с Восточного. По итогам года Россия заняла третье место по числу запущенных космических ракет, после США (44 пуска) и Китая (39).

Причин для снижения российских пусков несколько. В первую очередь виновата не пандемия коронавируса, а уменьшение коммерческих заказов. В начале десятилетия до половины всех российских космических пусков производились по заказу зарубежных стран.

«Если смотреть на графики, это стабильная тенденция с 2014 года идет – резкое уменьшение... и сейчас мы выходим на самую нижнюю полочку... Связано это в основном с потерей международного космического рынка запусков», – пояснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Кроме того, есть и внутренняя проблема – отсрочка стартов по Федеральной космической программе (ФКП). «Если посмотреть, что записано в ФКП до 2025 года, то практически все народно-хозяйственные и научные аппараты сдвигаются... А это уже проблема организации работ», – отметил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.12.20

На МКС в течение 12 лет тайно хранился прах американского актера. / Судьбу МКС решат в начале следующего года. / Половина россиян не доверяет биометрической системе страны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»