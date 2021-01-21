NASA сократит число сотрудников, работающих в России

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует сократить число сотрудников, работающих в России. Она из причин – прекращение полетов астронавтов на российских кораблях.

В настоящее время у NASA есть представительства в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) и Институте медико-биологических проблем РАН. В них работают около 90 человек, пишет РИА «Новости».

По словам источников агентства в ракетно-космической отрасли, NASA сократит сотрудников, работающих в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов, что связано с прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз». О закрытии представительства речи не идет, планируется отказаться от аренды коттеджей, в которых жили астронавты и их семьи, сократить обслуживающий персонал.

Кроме того, вероятно, будут внесены корректировки в работу офиса при Институте медико-биологических проблем РАН: представители NASA не будут находиться там постоянно, а лишь прилетать в Россию на совещания и встречи. Группа при ЦУП, которая обеспечивает взаимодействие центров в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС, продолжит работать в неизменном виде.

В «Роскосмосе» в свою очередь сообщили, что в адрес госкорпорации не поступало официальных уведомлений от NASA относительно сокращения количества представительств и персонала. В представительствах Японского и Европейского космических агентств заявили, что не планируют сокращать свои офисы в Москве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.01.21

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