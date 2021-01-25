Россия отказалась от участия в лунной программе Gateway

Россия была исключена из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Инициатива об отказе от участия в проекте исходила от российской стороны. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», – сказал собеседник агентства. Последняя встреча по теме Gateway с участием российских представителей прошла летом прошлого года.

Соглашение о совместном строительстве космической станции было заключено «Роскосмосом» и NASA в 2017 году. Позже глава российской корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что России отведена недостаточная роль, а сам проект он назвал американоцентричным.

Российские специалисты должны были разработать только один модуль станции – шлюз для выходов в открытый космос. Рогозин подчеркнул, что Россия готова участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.01.21

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