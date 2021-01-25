российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 января 2021, 08:38 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Россия отказалась от участия в лунной программе Gateway

Фото: Роскосмос

Россия была исключена из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Инициатива об отказе от участия в проекте исходила от российской стороны. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», – сказал собеседник агентства. Последняя встреча по теме Gateway с участием российских представителей прошла летом прошлого года.

Соглашение о совместном строительстве космической станции было заключено «Роскосмосом» и NASA в 2017 году. Позже глава российской корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что России отведена недостаточная роль, а сам проект он назвал американоцентричным.

Российские специалисты должны были разработать только один модуль станции – шлюз для выходов в открытый космос. Рогозин подчеркнул, что Россия готова участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.01.21

Трещину на МКС поищут с помощью микроскопа. / В ФСБ предупредили об угрозе кибератак на фоне обвинений США. / Илон Маск вручит $100 млн за технологию улавливания углекислого газа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Роскосмос

Трещину на МКС поищут с помощью микроскопа

NASA сократит число сотрудников, работающих в России

В российском модуле на МКС отключилась система кондиционирования воздуха

В 2020 году Россия совершила рекордно малое число космических пусков

Судьбу МКС решат в начале следующего года

«Роскосмос» намерен взыскать с производителя «Союзов» 4,7 млрд рублей

«Она летает, черт возьми!»: ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала

Россия откажется от канала связи США в космосе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Технологии, Роскосмос,