Россия построит робота для работы в открытом космосе

Уникальный робот для помощи космонавтам, в том числе и при работах в открытом космосе, может в скором времени появиться в России. О начале работ над созданием робототехнического комплекса антропоморфного типа (человекообразного робота) рассказали в НПО «Андроидная техника»

К работам по созданию нового робота проекта «Теледроид» специалисты приступили 1 декабря 2020 года. На предприятии рассказали, что на первом этапе идет разработка технической документации, а затем построят несколько прототипов.

Новый робот-космонавт должен будет работать на поверхности МКС, выполнять целый ряд технологических операций. Управлять человекообразным роботом будет оператор с земли или космонавт с Международной космической станции.

Предполагается, что те навыки, которые получит робот, в дальнейшем будут использованы при создании робототехники для лунной программы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.21

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