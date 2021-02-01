Медведев не исключил возможность отключения России от интернета

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети. Западные страны не раз угрожали РФ отключением страны от системы международных расчетов SWIFT. На этот случай у российских властей есть план действий.

«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном. <...> План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации», – сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Замглавы Совбеза напомнил об угрозах отключения России от системы международных расчетов SWIFT. «Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», – добавил Медведев.

Он напомнил, что в России был принят закон об автономном управлении российским сегментом интернета. Если понадобится, норма вступит в силу, заключил Медведев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.01.21

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