Космонавта Рыжикова премируют за ручную стыковку корабля к МКС

Космонавт Сергей Рыжиков взял управление космическим кораблем «Прогресс МС-16» в свои руки из-за сбоя в работе автоматики и успешно произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС). За эту операцию он получит премию, заявил Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.

«Да. И за «Прогресс», и за «Союз». За все ручные стыковки, согласно контракту», – рассказал он, отвечая на вопрос, получат ли космонавты премию за ручную стыковку корабля, передает РИА «Новости». Падалка пояснил, что размер премии варьируется, в зависимости от того, была ли ручная стыковка плановой операцией или связана со сбоем в работе автоматики корабля или станции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.02.21

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