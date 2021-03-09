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Вторник, 9 марта 2021, 10:46 мск

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Роскомнадзор потребовал заблокировать собирающих данные ботов в Telegram

Роскомнадзор направил администрации мессенджера Telegram требование заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

Надзорный орган считает, что работа таких сервисов нарушает закон о защите персональных данных, а использование ботов – права субъектов данных. В ведомстве также обратились в правоохранительные органы для поиска тех, кто распространяет конфиденциальную информацию.

В начале февраля эксперты предупредили, что в месенджере появился бот, способный подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, чем могут воспользоваться мошенники. При этом, если пользователь сервиса укажет перед звонком номер, который уже есть у абонента в контактах, у последнего высветится то имя, под которым этот номер записан.

Москва, Иван Гридин

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