Рогозин указал на недооцененность Роскосмоса в глазах США

США, отказав России в равноправном партнерстве при создании международной окололунной станции Gateway, недооценили технический потенциал «Роскосмоса» и его волю к освоению дальнего космоса. Такое заявление сделал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мне кажется, американские коллеги недооценили наш технический потенциал и волю», – написал Рогозин в переписке с одним из подписчиков в Facebook, обсуждая ситуацию, когда «Роскосмосу» пришлось отказаться от участия в создании Gateway, поскольку НАСА не предложило равноправного партнерства.

«Примерно то же самое было 8-10 лет назад, когда в США недооценили наш потенциал и волю восстановить российский оборонно-промышленный комплекс и в кратчайшие сроки перевооружить нашу армию», – написал Рогозин.

Он напомнил, что предлагал НАСА различные варианты увеличения роли России в проекте, но так и не получил ответа по существу. В связи с этим Россия стала искать альтернативные идеи и заключила меморандум о сотрудничестве в создании международной научной лунной станции с Китаем.

В то же время Рогозин допустил возвращение России в проект Gateway, если ей предложат достойные условия. «Это зависит от способности наших американских коллег предложить действительно равноправные условия сотрудничества. Но в любом случае необходимо обсуждать единые технические стандарты для возможности стыковки нашего корабля «Орел» с Gateway. Это может понадобиться», – сказал Рогозин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.03.21

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