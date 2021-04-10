Facebook «напрашивается» на санкции: заблокирована трансляция, посвященная полету Гагарина в космос

Роскомнадзор потребовал от администрации популярной социальной сети Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной полету Юрия Гагарина в космос. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, посвящённого 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина. 9 апреля Russia Today проводило совместно с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной прямой эфир, который транслировался на официальном аккаунте RT в социальной сети Facebook, но был заблокирован администрацией интернет-платформы под предлогом нарушения авторских прав, пояснили в ведомстве.

«Подобные действия американской Интернет-компании вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос», – подчеркнул Роскомнадзор.

Москва, Светлана Антонова

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