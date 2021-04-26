Новая партия спутников для быстрого интернета успешно выведена на орбиту

«Роскосмос» доставил на орбиту еще 36 британских спутников OneWeb. Все они успешно выведены на заданные точки в несколько этапов с помощью разгонного блока «Фрегат».

«Отделены еще восемь космических аппаратов (всего отделено 36 КА). Миссия успешна. Поздравляю!» – написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Спутники находились на ракете «Союз-2.1б», которую запустили с космодрома Восточный в 01:14 мск. В этом году груз спутников отправился на орбиту с этого космодрома уже во второй раз.

Каждый спутник OneWeb этого запуска несет на себе портрет советского космонавта Юрия Гагарина в честь 60-летнего юбилея его первого полета в космос.

Напомним, «Роскосмос» начал работу с британскими спутниками OneWeb в феврале 2019 года. Прошло уже пять запусков ракет, которые вывели на орбиту более 140 спутников. Всего было запланировано 16 запусков ракет с космодромов Куру, Восточный и Байконур до конца 2022 года. По словам Рогозина, система OneWeb для создания высокоскоростного интернета, который покроет всю планету, будет полностью готова в конце 2022 года – начале 2023 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.04.21

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