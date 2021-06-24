Китайский вирус взламывает компьютеры россиян

Китайский ботнет DirtyMoe в 2021 году заразил в десять раз больше компьютеров, чем годом ранее. При этом больше половины атак пришлось на Россию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на разработчика программ в области информационной безопасности Avast.

Активность ботнета в первом полугодии текущего года выросла с 10 тысяч зараженных систем до более чем 100 тысяч. Около 65 тысяч атак приходится на компьютеры в России. Эксперты считают, что у DirtyMoe появилась возможность в автоматическом режиме сканировать интернет и выполнять атаки методом перебора паролей на удаленные компьютеры Windows, в результате выросла и его эффективность.

Всплеск атак именно на российский сегмент специалисты связывают с использованием взломанного операционного обеспечения и запоздалым обновлением операционной системы. Вместе с тем, эксперты по кибербезопасности не думают, что хакеры нацелены только на российские системы: авторы вредоносных программ сканируют весь интернет и пытаются использовать все уязвимые места.

По данным Avast, DirtyMoe появился в конце 2017 года и контролируется из Китая. На зараженный компьютер жертвы устанавливается набор программ, которые обеспечивают вирусу постоянное присутствие, в результате устройство становится частью сети – ботнета. Это позволяет злоумышленникам майнить криптовалюты и проводить DDoS-атаки.

Москва, Зоя Осколкова

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