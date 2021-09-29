В 2022 году к МКС отправятся пять российских кораблей

В следующем году Россия планирует запустить к Международной космической станции пять кораблей – два пилотируемых «Союза» и три грузовых «Прогресса». Об этом сообщается в программе полета станции.

18 марта 2022 года на орбиту отправят корабль «Союз МС-21» с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, передает РИА «Новости». 21 сентября – «Союз МС-22» с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным. Старты «Прогрессов» запланированы на 15 февраля, 3 июня и 26 октября.

В 2021 году к МКС было осуществлено четыре запуска – двух «Прогрессов», одного «Союза» и модуля «Наука». До конца года запланировано еще столько же стартов: 5 октября на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, 28 октября и 24 ноября полетят «грузовики», а 8 декабря – космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсака Маэдзава и Ёдзо Хирано.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.09.21

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