В России резко выросла доля успешных кибератак

Кибермошенники стали чаще достигать успеха в атаках на пользователей в России. К такому выводу пришли специалисты Positive Technologies. По мнению экспертов, это связано с массовым переходом на удаленку или гибридный формат работы, когда нужные хакерам данные оказываются на менее защищенных персональных гаджетах.

По итогам IV квартала 2021 года 73% инцидентов заканчивались утечками личных данных. В III квартале успешными были лишь 62% атак. При этом активность злоумышленников растет. По оценкам специалистов компании Group-IB, с 17 февраля по 10 марта россияне получили вдвое больше вредоносных рассылок, чем за предыдущие три недели, пишут «Известия».

Хакеры фокусируются на атаках на частных лиц, а не на компании и госструктуры, что связано с переходом на дистанционный режим работы. Компрометация личного устройства может позволить мошенникам и попасть в сеть организации, где работает хозяин компьютера или смартфона, поясняют эксперты по кибербезопасности.

Чаще всего злоумышленники распространяют шпионское ПО с помощью фишинговых рассылок по электронной почте и в социальных сетях, под разными предлогами пытаясь побудить пользователя перейти по ссылке или скачать файл. Также постоянно модифицируются методы социальной инженерии, появляются новые схемы обмана средств фильтрации электронной почты.

Москва, Зоя Осколкова

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