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Среда, 18 мая 2022, 15:34 мск

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«Роскосмос» отказался от производства детских санок

Фото: Pixabay

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» снял с производства детские санки. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Что касается детских санок, то это изделие было снято с производства. Мы достаточно длительный период времени реализовывали эту продукцию только со склада», – рассказал Баранов.

Стоит отметить, что РКЦ «Прогресс» несколько лет назад производил широкой ассортимент товаров народного потребления. В частности, на предприятии изготавливали медицинские одноразовые шприцы, водные катера, мотолодки, детские санки, машинки для формования рогаликов и многое другое.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Роскосмос

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