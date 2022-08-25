МКС отдалилась от Земли на 1,2 километра

Сегодня утром орбита Международной космической станции был скорректирована. МКС отодвинули от Земли на 1,2 километра. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«25 августа в 05:20 мск включились двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20» для коррекции орбиты МКС», – сообщается в телеграм-канале госкорпорации.
В настоящее время орбита станции составляет 416,77 км над поверхностью Земли. Корректировка была необходима для стыковки с пилотируемым «Союзом МС-22», запуск которого запланирован с Байконура на 21 сентября, а также для приземления «Союза МС-21».
В настоящее время на борту МКС находится космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс и астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти.
Москва, Зоя Осколкова
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