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Пятница, 21 октября 2022, 16:02 мск

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В 2022 году в России заблокировали более 700 интернет-ресурсов

В 2022 году Генеральная прокуратура РФ направила в Роскомнадзор более 700 требований о блокировке интернет-ресурсов за экстремизм. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по итогам заседания объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии в Бресте.

«Коллегия отметила, что, как для Российской Федерации, так и для Республики Беларусь, наиболее актуальной проблемой является совершение экстремистских преступлений с использованием сети «Интернет», – говорится в сообщении. – В текущем году Генпрокуратурой России в Роскомнадзор внесено свыше 700 требований, на основании которых запрещен доступ к подобным интернет-ресурсам».

По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, в настоящее время с помощью интернета и современных средств коммуникации «в эту деструктивную деятельность активно вовлекается молодое поколение».

В результате было подписано «решение объединенной коллегии о необходимости дополнительных совместных мер в сфере противодействия экстремизму».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Роскомнадзор

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