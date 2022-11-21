Хакеры-вымогатели начали делать скидки для россиян

Хакеры снизили расценки на разблокировку данных своих жертв из России. О этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Речь идет о злоумышленниках, использующих вирусы, которые шифруют данные пользователя на компьютере, а затем требуют денежный выкуп за разблокировку. Согласно исследованию «РТК-Солар», сумма выкупа для расшифровки данных упала более чем в 20 раз.

По словам экспертов, хакерам пришлось снизить размер выкупа, чтобы жертвы не обращались к «безопасникам». Дело в том, что если стоимость услуги ИБ-компании ниже сумм выкупа, то гораздо проще расследовать инцидент легально, чем заплатить вымогателю.

«Важно понимать, что, привлекая компанию на расследование, заказчик получает информацию о том, как злоумышленники проникли в сеть, какими уязвимостями воспользовались, и может закрыть этот путь»,– заявил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Владимир Дрюков.

Кроме того, второй возможной причиной снижения размера выкупа может являться пристальное внимание регуляторов к теме информационной безопасности бизнеса. Так с 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в законе «О персональных данных», по которым компании, осуществляющие обработку данных пользователей, обязаны в случае утечки в течение 24 часов уведомить Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить результаты внутреннего расследования инцидента с указанием причины и виновных лиц.

Москва, Зоя Осколкова

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