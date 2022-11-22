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NewDayNews.ru

Вторник, 22 ноября 2022, 10:25 мск

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Российские хакеры взломали украинский Минфин

Российские хакеры XakNet заявил о взломе Министерства финансов Украины. Секретные документы они собираются отдать СМИ.

Операция по взлому украинского финансового ведомства длилась на протяжении нескольких месяцев. «Шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали, как все устроено, попутно выкачивая документы», – сообщили в XakNet.

Хакерам удалось получить доступ более чем к миллиону документов государственной важности из электронных почтовых ящиков украинских чиновников. При этом присутствие посторонних в системе Минфина Украины может быть обнаружено только после публикации сообщения об успешном взломе, когда работа уже будет выполнена.

Полученные материалы были разделены на архивы, которые отправят представителям СМИ для исследования. После этого документы опубликуют в открытом доступе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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