российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 января 2023, 17:50 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

В России блокируют все больше сайтов с пиратским контентом

В 2022 году в Роскомнадзор поступило больше заявлений правообладателей о защите авторских прав, чем в 2021-м. Об этом говорится в сообщении службы.

«По сравнению с 2021 годом количество заявлений выросло на 18%, а предварительные обеспечительные меры были приняты в отношении почти 350 тысячи сайтов с пиратским контентом, что на 17% больше, чем годом ранее», – сообщили в надзорном ведомстве.

В службе также отметили, что 85% владельцев ресурсов удалили нелегальные копии. 41 тысяча сайтов была заблокировала операторами связи, так как пиратский контент не был зачищен вовремя.

Правообладатели могут во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав, напомнили в Роскомнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Роскомнадзор

Роскомнадзор отказался разблокировать Twitter / Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений работы WhatsApp / В 2022 году в России заблокировали более 700 интернет-ресурсов / Роскомнадзор: TikTok, Telegram и Zoom будут помечать в поисковиках как нарушителей закона / «Вам письмо»: Роскомнадзор предупредил о массовой фейковой рассылке от имени госорганов / «Ввести полный запрет»: детский омбудсмен Подмосковья высказалась о пропаганде ЛГБТ / «Лицо-нарушитель»: Роскомнадзор применил меры понуждения в «Википедии» / Штраф до 8 млн рублей: Роскомнадзор подает в суд на Google за распространение противоправной информации на YouTube

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Роскомнадзор,