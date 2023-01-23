В России блокируют все больше сайтов с пиратским контентом

В 2022 году в Роскомнадзор поступило больше заявлений правообладателей о защите авторских прав, чем в 2021-м. Об этом говорится в сообщении службы.

«По сравнению с 2021 годом количество заявлений выросло на 18%, а предварительные обеспечительные меры были приняты в отношении почти 350 тысячи сайтов с пиратским контентом, что на 17% больше, чем годом ранее», – сообщили в надзорном ведомстве.

В службе также отметили, что 85% владельцев ресурсов удалили нелегальные копии. 41 тысяча сайтов была заблокировала операторами связи, так как пиратский контент не был зачищен вовремя.

Правообладатели могут во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав, напомнили в Роскомнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

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