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Четверг, 9 февраля 2023, 10:42 мск

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В России без аварий было запущено 100 космических ракет подряд

Фото: Роскосмос

«Роскосмос» выполнил 100 безаварийных пусков космических ракет подряд. Об этом сообщили в госкорпорации.

«С октября 2018 года по настоящее время проведено 100 подряд успешных пусков российских космических ракет-носителей. При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 – с Плесецка, по девять – с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра», – сообщает «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

В корпорации добавили, что 82 пуска пришлись на ракеты модели «Союз», 11 – на «Протон-М», четыре – на «Ангару», оставшиеся три – на ракеты-носители «Рокот».

Инфографика «Роскосмос»

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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