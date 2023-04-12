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Среда, 12 апреля 2023, 16:04 мск

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Эксплуатацию российского сегмента МКС продлили до 2028 года

Фото: Роскосмос

Правительство России приняло решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Госкорпорация направила в кабмин предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента МКС 6 апреля. Решение о продлении ранее было рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом госкорпорации 21 февраля и Государственной комиссией 24 марта.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после этого срока, однако точная дата не была определена.

За последние два года специалисты провели большое количество работ по ремонту российского сегмента МКС, и в настоящий момент состояние станции позволяет работать на ней до 2028 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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