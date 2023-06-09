Роскомнадзор разрабатывает систему для защиты рунета

В России разрабатывается система сканирования отечественных информационных ресурсов для выявления их уязвимостей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«Роскомнадзор на базе Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) создает отечественную доверенную систему сканирования, которая позволит выявить уязвимости российских информационных ресурсов, предоставляя возможность их оперативного устранения», – говорится в сообщении службы.

Дело в том, что на сайтах, в базах данных и серверах есть технические недочеты, которые могут привести к компрометации систем и утечкам персональных сведений. «При этом в зарубежном сегменте интернета функционируют более 10 сервисов, которые постоянно сканируют и выявляют уязвимости, в том числе в Рунете. Эта информация используется злоумышленниками для компьютерных атак на российскую инфраструктуру», – пояснили в РКН. Цель новой системы в том, чтобы ограничить сканирование зарубежными сервисами российского сегмента интернета.

Кроме того, ведомство работает над разработкой технических средств для борьбы с DDoS-атаками. «Помимо создания системы до конца года предстоит организовать обмен информацией об атаках и способах защиты между крупнейшими российскими компаниями в области кибербезопасности», – говорится в сообщении.

Москва, Зоя Осколкова

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