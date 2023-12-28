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Четверг, 28 декабря 2023, 10:54 мск

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«Роскосмос» и NASA продлили программу перекрестных полетов

Фото: Роскосмос

Программу перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA продлили до 2025 года. Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации.

«В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя Роскосмоса и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно», – говорится в сообщении.

Дополнительные соглашения в отношении полетов интегрированных экипажей были подписаны в июле и декабре текущего года, уточнили в «Роскосмосе».

Кроме того, в госкорпорации заявили, что уже более пяти лет продолжается рекордная серия безаварийных пусков российских ракет космического назначения, которая к настоящему времени достигла 117 пусков. В 2023 году состоялись 19 запусков: девять – с космодрома Байконур, семь – с космодрома Плесецк и три – с космодрома Восточный. Все они прошли успешно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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