«Роскосмос» и NASA продлили программу перекрестных полетов

Программу перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA продлили до 2025 года. Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации.

«В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя Роскосмоса и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно», – говорится в сообщении.

Дополнительные соглашения в отношении полетов интегрированных экипажей были подписаны в июле и декабре текущего года, уточнили в «Роскосмосе».

Кроме того, в госкорпорации заявили, что уже более пяти лет продолжается рекордная серия безаварийных пусков российских ракет космического назначения, которая к настоящему времени достигла 117 пусков. В 2023 году состоялись 19 запусков: девять – с космодрома Байконур, семь – с космодрома Плесецк и три – с космодрома Восточный. Все они прошли успешно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube