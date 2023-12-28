Менее половины российских операторов связи подключились к системе «Антифрод»

Более 180 операторов связи в России нарушили сроки подключения к системе по блокировке звонков с подменных номеров «Антифрод» Роскомнадзора (РКН). Четыре компании были оштрафованы судом на сумму более 2 млн рублей.

«Более 500 операторов связи подключились к системе «Антифрод». Чтобы в России блокировались все звонки с подменных номеров, к системе должны присоединиться все операторы. Сегодня их в стране более 1,3 тыс.", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В РКН напомнили, что на подключение дается 120 дней. Тем, кто нарушает сроки подключения, грозит административная ответственность по статье 13.2.1 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей. «На сегодняшний день фиксируется нарушение сроков у более чем 180 операторов. Суд уже рассмотрел протоколы в отношении четырех операторов, им назначены штрафы, общая сумма которых составляет 2,1 млн рублей», – уточнили в ведомстве.

Система «Антифрод» помогает операторам соблюдать требования действующего российского законодательства в части ответственности за установку соединения с непроверенного номера.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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