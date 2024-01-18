В рунете обнаружили DDoS-атаки продолжительностью почти в два года

В России обнаружили DDoS-атаки, которые длятся около двух лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании Servicepipe.

В последнее время российские компании стали чаще подвергаться продолжительным по времени хакерским атакам. 5% от всех зафиксированных в прошлом году DDoS-атак оказались с длительным эффектом.

Есть и такие, которые начались весной 2022 года и продолжаются до сих пор. Им подверглись окологосударственные интернет-ресурсы, а также сайты предприятий из сферы бизнеса, пишет газета. При этом не всегда DDoS-атаки являются политически мотивированными, многие из них обусловлены конкурентными войнами.

Чаще всего DDoS-атаки имеют максимальную мощность в самом начале и с течением времени становятся слабее. Порой хакерское воздействие может быть своего рода мониторингом эффективности защиты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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