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Пятница, 19 января 2024, 09:14 мск

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Хакеры применяют «ковровые» атаки на российские банки

В начале 2024 года киберпреступники изменили тактику проведения атак на российские банки, теперь хакеры пытаются взломать одновременно все ресурсы кредитных организаций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов в области информационной безопасности.

«Мы фиксируем тренд на так называемые «ковровые атаки», когда злоумышленники одновременно атаковали все ресурсы кредитной организации (не перебором, а все и сразу)», – рассказал агентству руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев.

Злоумышленники ищут самые уязвимые интернет-сервисы кредитных организаций и направляют основные объемы атак именно на них. Таковыми могут стать точки входа VPN или сервисов дистанционного обслуживания.

«Год назад при атаках на банки злоумышленники просто перебирали все сервисы подряд, расположенные на сети кредитной организации, и направляли атаку на один из них», – пояснил эксперт.

Ранее стало известно об обнаружении в России DDoS-атак, которые длятся около двух лет. Им подверглись окологосударственные интернет-ресурсы, а также сайты предприятий из сферы бизнеса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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